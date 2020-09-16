العباسي امتدح الخطوة اكتمال تسليم ملف العضوية بالهلال

شهدت مكاتب الاتحاد السوداني لكرة القدم أمس الثلاثاء اكتمال تسليم ملف العضوية في نادي الهلال العاصمي من جانب الموظفين المسؤولين في النادي بتمثيل المهندس خالد تاج السر والاستاذ حاتم خليفة، إلى مولانا الطيب العباسي عضو اللجنة القانونية في الاتحاد السوداني لكرة القدم ومسؤول ملف العضوية المكلف من جانب اللجنة القانونية عقب تعيين لجنة تطبيع نادي الهلال برئاسة الاستاذ هشام حسن السوباط، عقب اعتذار مجلس الدكتور أشرف الكاردينال عن المواصلة في التكليف، وجاء تسليم ملف العضوية بحضور البروفسير محمد جلال محمد أحمد نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد – رئيس اللجنة القانونية وشؤون الأعضاء – وقد جرى التسليم والتسلم في أجواء طيبة وبكامل الاحترافية. مولانا الطيب العباسي أشاد بالروح الطيبة التي تم فيها التداول والعمل على استلام ملف العضوية، والأمر الذي يؤكد على سمو كعب الهلال في الخارطة الإدارية بالترتيب والأمانة والعمل على أداء المهام بتجرد، وذكر العباسي أنه لم يواجه أي إشكال في المهمة التي كلف بها والتي سبقتها محاذير كثيرة لارتباطها بمستقبل الانتخابات حسبما يرى البعض، وأبان العباسي ان القانون سيسري على الجميع وكل صاحب حق سيناله في الاستفادة من عضويته بنادي الهلال خلال المرحلة المقبلة .. متمنياً من الجميع التفاعل الإيجابي من أجل التجهيز الجيد لجمعيات عمومية نموذجية في النادي الأزرق.