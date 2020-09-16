بصات حدباي تشارك في (وصلني)

الخرطوم: كوكتيل

قدمت قناة النيل الأزرق نقلا مباشراً لانطلاقة امتحانات الشهادة السودانية عبر الفترة الصباحية أمس الأول حيث طاف المذيع صديق جمال على بعض المدارس عقب انتهاء الامتحان في يومه الأول واستطلع عدداً من الطالبات بمدرسة أسماء عبدالرحيم بأمدرمان ،وأكدت المتحدثات سير الأمور بصورة طيبة في يومها الأول مشيرات إلى زوال رهبة الامتحان. ووقفت ريان الظاهر مقدمة فترة النيل الأزرق الصباحية على مبادرة (وصلني) الشعبية التي أطلقها د. السيسي طبيب العيون عبر قناة النيل الأزرق قبل أيام والتي تهدف إلى توصيل الطلاب إلى أماكن الامتحانات، وحظيت المبادرة بتجاوب واسع من أصحاب المركبات العامة والخاصة حيث شارك فيها عدد كبير من سائقي الركشات إلى جانب مبادرة السيد سيف حدباي صاحب البصات السفرية حيث خصص عدد كبير منها لتوصيل الطلاب .