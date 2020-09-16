في سهرة الشهد والدموع… النيل الأزرق تحتفل بذكرى ابن البادية

الخرطوم: كوكتيل

سجلت قناة النيل الأزرق أمس سهرة خاصة عن الفنان الموسيقار الراحل صلاح بن البادية في ذكرى رحيله الأولى، وشارك في السهرة الأستاذ حسن صلاح بن البادية والموسيقي أسامة بابكر بيكلو والكاتب الصحفي نوح السراج. وتناولت السهرة التي قدمتها مودة حسن جوانب خفية في حياة صلاح بن البادية إلى جانب التنوع الكبير في أعماله الفنية وعلاقته بالدراما والصوفية، وقدمت نماذج من أعماله من مكتبة القناة،وذرف حسن صلاح بن البادية الدموع وهو يستعيد ذكرى والده الراحل في أغنية (طبع الزمن) التي كان قد سجلها معه في ذات الإستديو قبل سنوات قليلة .