المذيعة سحر إدريس من مسرح المدرسة إلى مايكرفون الإذاعة

الخرطوم: كوكتيل

قالت المذيعة بالإذاعة القومية سحر أحمد إدريس إن منْ قادت خطواتها الأولى بإذاعة أمدرمان هي الإذاعية أمينة صالح التي رسمت لها ملامح الطريق بمعية الإذاعي هاشم ميرغني لتشارك بعد فترة قصيرة في تقديم عدد من البرامج منها (سواعد الطلاب) وسهرة (مدارات) بالإضافة إلى تقديم المحطات الخارجية لبرنامج (السودان اليوم)، وقالت سحر إن حلمها بأن تصبح مذيعة ظل يراودها منذ الصغر فكانت نجمة مسرح المدرسة وطابور الصباح ثم مهرجانات الدورة المدرسية ودعمت الحلم بدراسة الإعلام وتخرجت في تخصص إذاعة وتلفاز في جامعة القرءان الكريم والعلوم الإسلامية، وشاركت سحر في تقديم عدد من حلقات برنامج (شباب الثورة) وقالت إن حلمها هو تقديم نشرات الأخبار الرئيسية في المستقبل القريب.