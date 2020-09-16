ضبط شبكة تعمل في سرقة أغطية المنهولات

الخرطوم: السوداني

ضبطت شُعبة مباحث قسم الخرطوم شمال، (80) غطاء منهول مخبأة في أطراف غابة السنط بالخرطوم، وألقت القبض على (3) متهمين ضمن شبكة تنشط في سرقة أغطية المنهولات.

وقال مصدر لـ(السوداني)، إن المباحث رصدت معلومات تشير إلى وجود أغطية منهولات بالقرب من الأشجار الطرفية لغاية السنط، موضحاً أن قوة داهمت المكان وقبضت على (3) متهمين يشرفون على حراسة (80) غطاءً تبيّن أنها مسروقة.

وأشار المصدر إلى أن المتهمين واجهوا بلاغات جنائية ووضعت الأغطية معروضات.

يذكر أن هناك ظاهرة لسرقة المنهولات من خارج المنازل والطرقات العامة في الفترة الماضية.