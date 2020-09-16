“حميدتي” وتوت يُناقشان ترتيبات الاحتفال بالتوقيع النهائي للسلام

الخرطوم: السوداني

التقى رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات السلام بين الحكومة والجبهة الثورية الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بمكتبه اليوم رئيس الوساطة الجنوبية المستشار توت قلواك.

وفي تصريح صحفي عقب اللقاء، قال رئيس الوساطة الجنوبية توت قلواك، إنهم ناقشوا مع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الترتيبات الجارية في تشكيل اللجان وتوجيه الدعوات لأصدقاء السودان للمشاركة في احتفال التوقيع النهائي، مشيراً إلى تمسك الوساطة بإعلان جوبا فيما يلي التفاوض مع الحركة الشعبية شمال جناح عبد العزيز الحلو للوصول إلى مشتركات للعودة إلى طاولة التفاوض، وامتدح توت قلواك، جهود الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” في تحقيق السلام للشعب السوداني عبر جولات بين الخرطوم وجوبا والالتقاء مع قادة الحركات المسلحة من خلال النقاش المستمر الذي أفضى إلى التوقيع بالأحرف الأولى بين الحكومة والجبهة الثورية، ووصف توت قلواك باسم دولة جنوب السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو برجل السلام الأول.