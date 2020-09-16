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اللجنة العليا للطوارئ الصحية تسمح بعودة نشاط الصالات والمتنزهات والحدائق العامة في السودان عقب حظر كورونا

أخبار السودان
By alsudani 0

الخرطوم: السوداني

قررت اللجنة العليا للطوارئ الصحية السماح بعودة النشاط بالنسبة للصالات والمتنزهات والحدائق العامة والمعارض والأندية، مع زيادة فترة السماح حتي العاشرة ليلا ، مع الإلتزام التام بالبروتوكول الذي وضعته وزارة الصحة للحد من إنتشار فايروس كورونا .

وشددت اللجنة علي الإلتزام بتطبيق البروتوكول الصحي المحدد، وإعتبار من يتجاوز التوجيهات الصادرة مخالفا للقانون وسيعرض نفسه للمساءلة والعقاب .

ووجه القرار جميع الجهات ذات الصلة بإجراء ما يلزم لتطبيق البروتوكول الصحي.

alsudani
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