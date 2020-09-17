سداد تعويضات حريق مصنع بحري بأكثرمن 272 مليون جنيه

الخرطوم : ابتهاج متوكل

سددت شركة التأمينات الإسلامية، مبلغ ٢٧٢ مليون و٥٠٠ ألف جنيه، كأكبر مطالبة دفعت في سوق التأمين السوداني، وذلك كتعويض لمصنع (سيلا) الذي حدث به حريق جراء انفجار خلف العديد من الشهداء والجرحى.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة معاوية احمد الأمين، في تصريح صحفي امس، إن الشركة استقطبت أكثر من ٣٠ الف عميل العام الماضي، واعلن خلال الاجتماع السنوي لحملة الوثائق، عن زيادة أرباح الاستثمار بنسبة ٦٨%، مؤكدا أن الشركة حققت مركزا ماليا قويا ونموا متواصلا في أقسامها المختلفة، وحافظت على وضعها المتميز في سوق التأمين.