عرمان وقيادات بالجبهة الثورية يصلون الخرطوم اليوم

الخرطوم: إيمان كمال الدين

يصل اليوم “الخميس” وفد المُقدمة للجبهة الثورية السودانية بقيادة نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال ياسر عرمان.

وقال الناطق الرسمي باسم الوفد، رئيس لجنة الإعلام إبراهيم موسى زريبة في تصريح لـ(السوداني ) إن الوفد يتشكل من كافة أبناء وبنات السودان في كل المسارات؛ دارفور، المنطقتين، الشرق، الوسط والشمال، موضحًا أن الهدف من الزيارة التبشير باتفاق السلام وتمليكه للشعب السوداني ولأهل المصلحة في المناطق المتضررة من الحرب مثل المنطقتين والنيل الأزرق.

وأضاف: سيتم النقاش حول سُبل إنفاذ الاتفاق مع شركاء فترة الانتقال في مجلسي السيادة والوزراء ومكونات الحُرية والتغيير.

من جانبه أفاد مُقرر المجلس القيادي للجبهة الثورية والقيادي بحركة العدل والمساواة د. محمد زكريا في تصريح لـ(السوداني) بوصوله إلى الخرطوم مساء السبت قادمًا من العاصمة البريطانية لندن للإنضمام لوفد الجبهة الثورية يرافقهُ محمدين إسحق عضو المجلس القيادي للجبهة الثورية الناطق الرسمي باسم حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي.

وتأتي الزيارة بحسب زكريا تعزيزًا للوفد وتحقيق أهدافه في التبشير بالسلام والتعريف بالاتفاق ومواساة ضحايا الفيضانات.