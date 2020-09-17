المحكمة ترفض إطلاق سراح نائب البشير بالضمانة

الخرطوم:آيات فضل

رفض قاضي محكمة الاستئناف عمر محمود أمس إطلاق سراح نائب الرئيس المعزول، المتهم عثمان يوسف كبر، والمتهمة غادة عثمان ومحمد حسن التجاني بالضمانة العادية، وذلك على ذمة اتهامهم بخيانة الامانة وقانون مكافحة الثراء الحرام.

وعقدت محكمة أراضى الديم بالخرطوم جنوب الجلسة الاجرائية، ودن القاضى المحكمة بيانات المتهمين الثلاثة، وكان دفاع المتهم الاول (كبر) قد تقدم بطلب للمحكمة التمس فيه اطلاق سراحه، وامن دفاع المتهم الثاني والثالث على ما جاء من دفاع المتهم الاول، استنادا على المادة 21 لصيانة حقوق المتهم الدستورية. واضاف أن البلاغ يخص المسائل المالية وان المتهمين مستعدون للتسديد مبلغ الضمانة الا أن قاضى المحكمة رفض الطلب وحدد جلسة القادمة لتقديم خطبة الاتهام.