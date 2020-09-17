محافظ بنك السودان : المؤتمر الاقتصادي يعالج إشكالات سعر الصرف

الخرطوم: السوداني

أكد محافظ بنك السودان المركزي محمد الفاتح زين العابدين لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية للورشة القطاعية لبنك السودان المركزي بعنوان : (التضخم، وسعر الصرف، والميزان التجاري، والنظام المصرفي)، أن الورشة تأتي كإحدى الفعاليات لتنفيذ أهداف المؤتمر الاقتصادي القومي الأول والذي يهدف لمعالجة مشكلات التضخم، وسعر الصرف، واختلالات الميزان التجاري، والنظام المصرفي لتصحيح المسار.

وأوضح رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاقتصادي الأول أن الورشة تتناول موضوعات ظلت تشكل هاجساً للحكومة والمواطن. وثمن جهود بنك السوان المركزي لاستضافته فعاليات الورشة والإعداد لها وتناقش تسع أوراق عمل ذات صلة بعنوان الورشة.