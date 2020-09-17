مزارع بالجزيرة :انتظام الأمطار أنهى العطش وقلل الآفات

الخرطوم : فريني

أكد ممثل المزارعين بمشروع الجزيرة والمناقل مكتب فحل، عثمان إبراهيم أن انتظام الأمطار أثر إيجاباً على محاصيل العروة الصيفية وعالج مشاكل العطش وقلل من الآفات ومخاطر الوقاية.

و قال لـ (السوداني) إن هذا الموسم يبشر بإنتاجه تختلف عن المواسم السابقة بالرغم من قلة زراعة المحاصيل الاستراتيجية كالفول والقطن والسمسم، كاشفاً عن أن المساحة الكلية من القطن بمشروع الجزيرة هذا العام تبلغ حوالي 54 ألف فدان فقط وتساوي مساحة قسمين فقط في الموسم الماضي، عازياً ضعف مساحة القطن هذا العام لعدة أسباب أبرزها تدني أسعار القطن في بداية العروة وعدم التسويق والحظر بسبب الكورونا إضافة لحظر بيع القمح وارتفاع المدخلات وأسعار التحضير، مبيناً أن هذه الأسباب أدت لزراعة حوالي 15% فقط من الخطة التأشيرية للموسم الصيفي الحالي، وقال عثمان رغم هذه التحديات نتوقع إنتاجيه رأسية عالية تسد الخلل.