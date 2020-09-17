قيادي بالتغيير يؤكِّد أن التطبيع مع إسرائيل مسألة وقت

الخرطوم: هبة علي

أكد القيادي بالحرية والتغيير ورئيس الأحزب الاتحادي الموحد محمد عصمت، أن تطبيع السودان مع إسرائيل مسألة وقت، مشيراً إلى نوع من الرضاء لدى الشعب ظهر جلياً بعد لقاء رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان برئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتيناهو.

واستبعد عصمت في تصريح لـ(السوداني) أن تتعلق زيارة رئيسي مجلس السيادة والوزراء للإمارات اليوم الخميس بعملية التطبيع، مرجحاً أن تأتي لمناقشة توفيق الأوضاع الاقتصادية بين المكونين العسكري والمدني و ولاية وزارة المالية على المال العام.