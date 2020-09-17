دقلو يبحث جُهُود مُعالجة ملف منطقة أبيي

الخرطوم: السوداني

التقى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو بمكتبه بالقصر الجمهوري، وفد منطقة أبيي برئاسة وزير شؤون شرق أفريقيا ومسؤول ملف منطقة أبيي بحكومة جنوب السودان دينق ألور.

وقالت عضو الوفد وممثلة أبناء منطقه أبيي في برلمان جنوب السودان، عائشة عباس أكوي في تصريح صحفي، إن دقلو وعد بالترتيب لبدء التفاوض حول الملف للوصول إلى سلام واستقرار دائم بالمنطقة، وأوضحت أنه أكد للوفد بأنه سيتم حل قضية أبيي بنفس الروح التي تمت بها معالجة قضايا السودان في المناطق المختلفة من أجل تحقيق السلام الشامل في السودان وجيرانه، مشيرة إلى أنه وعد بمتابعة ملف أبيي بهدف الوصول إلى حل دائم يسهم في التعايش السلمي والأمن والاستقرار بالمنطقة، باعتبار أن الشعبين شعب واحد في دولتين، وأنه لن تكون هناك أي عقبات أمام الوصول إلى حل نهائي لقضية منطقة أبيي.