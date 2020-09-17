حزب الأمة: المملكة تعتبر الأقرب للسودان على الدوام

الخرطوم: السوداني

اكد نائب رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر، على أزلية وخصوصية العلاقات بين السودان والمملكة العربية السعودية. وقال برمة لدى لقائه بسعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر بدأر الحزب مساء أمس بحضور عدد من قيادات الحزب، إن المملكة تعتبر الأقرب للسودان على الدوام، مشيداً بوقفة المملكة مع السودان في مختلف الأصعدة والمحافل. وأكد أن علاقة السودان مع المملكة العربية السعودية مميزة في مختلف المجالات وربطهما معاً العقيدة والجوار، لافتاً الى أن البحر الأحمر صار جسراً للعلاقات الأخوية الثابتة، وأكّد ناصر أنّ الشعب السودان وحزب الأمة وعضويته على وجه الخصوص يكنون للمملكة السعودية شعوراً طيباً، وأشاد بدور سفارة خادم الحرمين بالخرطوم ومبادرتها الرسمية والشعبية.

فيما جدد سعادة سفير خادم الحرمين لدى السودان، علي بن حسن جعفر، حرص المملكة على دعم استقرار السودان في كافة المناحي، مؤكداً مباركة المملكة لخطوات السلام وسعيها لتحقيقه، مثمناً الدور الكبير لحزب الأمة في العمل الوطني، مشيراً إلى أن المملكة على مستوى القيادة وجّهت بالوقوف مع الشعب السوداني حتى يتجاوز آثار الجائحة والفيضانات، مشيراً إلى استمرار العمل على تعزيز التواصل والتعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين.