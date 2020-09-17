توالي انخفاض مناسيب النيل و(شندي) في أعلى المُستويات

الخرطوم: السوداني

واصلت مناسيب النيل، انخفاضها في معظم الأحباس، بينما ظل منسوب محطة شندي في أعلى مستوياته.

وقالت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية في بيانها اليوم، إن وارد محطة الديم عند الحدود السودانية – الإثيوبية ليوم غد (الجمعة)، سيكون في حدود 575 مليون متر مكعب، ويكون وارد العطبراوي في حدود 160 مليون متر مكعب، وتوقعت اللجنة أن تكون المناسيب ليوم غد الجمعة على النحو التالي:

• القطاع: الدمازين – سنار سيشهد انخفاضاً (في حدود 4 سم).

• القطاع: سنار – الخرطوم سيشهد استقراراً.

• القطاع: الخرطوم – شندي سيشهد استقراراً.

• القطاع: شندي – عطبرة سيشهد انخفاضاً (في حدود 3 سم).

• القطاع: خشم القربة – عطبرة سيشهد انخفاضاً (في حدود 4 سم).

• القطاع: عطبرة – سد مروي سيشهد ارتفاعاً (في حدود 15 سم).

• القطاع: سد مروي – الدبة سيشهد انخفاضاً (في حدود 4 سم).

• القطاع: الدبة – دنقلا سيشهد استقراراً.

وسجلت محطة مدني اليوم 19.65 متر، ويتوقع ان تستقر غداً في ذات المنسوب، وسجلت محطة الكاملين اليوم 18.54 متر، ويتوقع أن تستقر في ذات المنسوب غداً الجمعة وتنخفض السبت الى 18.50 متر، وسجلت محطة الخرطوم اليوم 17.36 متر، ويتوقع أن تستقر في ذات المنسوب اليومين القادمين، بينما سجلت محطة شندي اليوم 18.28 متر، ويتوقع أن تستقر غداً وبعد غد السبت في منسوب 18.30 متر، وسجلت محطة عطبرة اليوم 15.72 متر، وتنخفض غداً الى 15.70 متر، وتوالي الانخفاض يوم السبت الى 15.55 متر، بينما سجلت محطة دنقلا اليوم 15.06 متر، وتستقر غداً في ذات المنسوب.

ودعت اللجنة، الجهات المختصة والمواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم، وسوف تواصل الإدارة العامة متابعة موقف الفيضان.