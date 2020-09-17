السفيرة أميرة عقارب تكشف لـ(السوداني) أسباب حُضُورها اتفاق سلام “إسرائيل – الإمارات والبحرين”

الخُرطوم: إيمان كمال الدين

أوضحت القائم بأعمال سفارة السودان بواشنطن أميرة عقارب، أن حضورها حفل توقيع سلام إسرائيل والإمارات والبحرين كان بروتوكولياً فقط مثل بقية الدول.

وأضافت أميرة في تصريح لـ(السوداني): شاركت في حفل توقيع حفل سلام إسرائيل والإمارات والبحرين بعد أن تلقّينا دعوة أُُرسلت إلى جميع سفراء الدول المعتمدة لدى أمريكا وحضره كُل السفراء. مُشيرةً إلى أنهُ كان من المُفترض أن يحضر الحفل السفير د. نور الدين ساتي ولكنهُ لم يُقدّم أوراق اعتماده بعد. وأردفت: كان حُضورنا بروتوكولياً فقط مثل بقية كل الدول.

وشهد البيت الأبيض الثلاثاء 15 سبتمبر، مراسم توقيع إسرائيل معاهدة السلام مع الإمارات، وإعلان السلام مع البحرين برعاية أمريكية.

وتولت أميرة عقارب، مهمة القائم بالأعمال في مارس الماضي، وهي من الدبلوماسيين الذين فصلهم النظام السابق قبل أن تعود للخارجية في السنوات الأخيرة من عمر النظام.

وفي مايو الماضي، عينت الخرطوم نور الدين ساتي سفيراً لها في واشنطن في خطوة لتبادل السفراء مع واشنطن هى الأولى من نوعها منذ ٢٣ عاماً.