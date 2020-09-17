مصرع (6) أشخاص من أسرة واحدة في حادث مروري

الخرطوم: السوداني

لقي (6) أشخاص، مصرعهم في حادث مروري بطريق يربط بين العاصمة السودانية الخرطوم وولاية النيل الأبيض، ظهر اليوم (الخميس).

وقال مصدر شرطي لـ(السوداني)، إن الحادث وقع بين سيارة أتوز يستقلها الضحايا وبص سياحي، بالقرب من منطقة الشوال (40) كيلو شمال عسلاية.

وأوضح المصدر أن البص يقل مسافرين من الخرطوم، بينما كانت سيارة الضحايا تسير في الاتجاه المعاكس، مشيراً إلى أن سائق البص حاول تخطي سيارة أمامه وهو يسير بسرعة زائدة عن المسموح بها في طرق المرور السريع، مما أدى إلى دهس السيارة الصغيرة ووفاة ركابها، دون وقوع إصابات بين ركاب البص.

ونقلت شرطة المرور، الجثامين إلى مشرحة مستشفى الكوة القريبة من موقع الحادث.

واتخذت الشرطة، إجراءات قانونية وأخضعت سائق البص للتحقيق مع أخذ أقوال شهود عيان، وبعض الركاب.