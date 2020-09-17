استقرار الدولار في 250 جنيهاً في تداولات نهاية الأسبوع

الخرطوم: الطيب علي

استقرّت أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي أمام الجنيه في ختام تداولات نهاية الأسبوع وسط شح المعروض وزيادة الطلب، فيما استمرت الحملات الأمنية على تجار العملة.

وطبقاً لمتعاملين تحدثوا لـ(السوداني)، فإنّ سعر البيع للدولار استقر عند 250 جنيهاً والشراء 247 جنيهاً، فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 65 جنيهاً، والدرهم الإماراتي 72 جنيهاً، واليورو 285 جنيهاً.

وتوقع المُتعاملون، استمرار ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مع بداية الأسبوع المقبل حال استمرار زيادة الطلب عليها.