إلغاء أفضلية التعبئة والتوزيع لشركة “صاعين” المملوكة للعاملين بالنيل

الخرطوم: السوداني

شرعت ولاية الخرطوم في تنفيذ الترتيبات الجديدة لرقابة وتوزيع غاز المنازل والمخابز عبر اللجنة التي كوّنها الوالي لهذا الغرض.

وقال الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم عبد المنعم عمر أحمد فضل الله، إنه تم تشكيل لجنة من لجان المقاومة ولجان التغيير والخدمات ومباحث التموين، لتنظيم عمليات تعبئة وتوزيع الغاز وضمان وصوله للمستهلك والمخابز، وستعمل مراكز التوزيع تحت إمرة هذه اللجنة وفقاً لاستمارة مختومة من لجان الخدمات والتغيير التي مكّنتها الولاية للقيام بدورها على أكمل وجه، وسيكون لها مقر دائم بمصفاة الجيلي، معلناً عن إلغاء أفضلية التعبئة والتوزيع لشركة “صاعين” المملوكة للعاملين بشركة النيل وسيتم تطبيق العدالة وستكون التعبئة حسب زمن وصول الجهة المُوزّعة لمقر المصفاة.