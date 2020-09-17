انعقاد ورشة صناعة الطيران

الخرطوم: السوداني

من المُقرّر أن تشهد قاعة دار الشرطة بضاحية بري شرق الخرطوم يوم (السبت) التاسع عشر من سبتمبر، عند العاشرة صباحاً، انطلاق ورشة صناعة الطيران بالسودان تحت شعار: (الواقع والمستقبل).

وأوضحت اللجنة المنظمة للورشة، في تصريح صحفي اليوم (الخميس) أن الورشة تستعرض تقديم أوراق علمية، ستكشف الكثير من الحقائق (الغائبة) عن الرأي العام، وتقدمها جهات سلطة الطيران المدني، شركات مطارات السودان القابضة وغرفة النقل الجوي وشركة الخطوط الجوية السودانية، ويعقب عليه عدد من الخبراء.

وشددت اللجنة على أن الورشة تأتي والبلاد تستشرف عهداً جديداً، وتتطلع الى أدوار أكثر فعالية لقطاع الطيران، وأشارت الى أنه في حاجة لوقفة الدولة والإعلام.