والي جنوب دارفور يعين مديرين عامين للوزارات

نيالا: محجوب حسون

أعلن والي جنوب دارفور موسى مهدي إسحق حكومة الولاية من المديرين العامين بإعطاء 60% للنساء، و40% للرجال مع إعطاء أولوية للكفاءات.

وأصدر والي جنوب دارفور موسى مهدي، قراراً بإعفاء كل المديرين العامين السابقين وتعيين مديرين عامين جدد وهم: عبد العال صالح أدم مديراً عاماً لوزراة التربية والتوجيه، دكتورة نعمات محمد أبكر مديراً عاماً لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية، أسنات علي آدم عبد الكريم مديراً عاماً لوزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفل، دكتورة رحاب فتح الرحمن العلقم مديراً عاماً مكلفاً لوزارة الصحة، دكتورة أماني مهدي خليل مديراً عاماً مكلفاً لوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة، السيد الطيب عبد الرحمن الأمين مديراً عاماً مكلفاً لوزارة البنية التحتية والتنمية العمرانية وكرم الدين آدم كرم الدين مفوضاً لمفوضية العون الإنساني بالولاية.

وأكد والي جنوب دارفور موسى مهدي في تصريحات صحفية أمس مع قوى الحرية والتغيير بنيالا، أن الذين وقع عليهم الاختيار هم خيار من خيار بعيداً من الحزبية والقبلية والمناطقية، منوهاً إلى أنه كوالٍ لم يمارس سلطاته ولم يخرج من ما قدمه له قوى الحرية والتغيير، مع مراعاة كل الظروف الموجودة في الولاية وكل شخص جاء حسب مقدرته وكفاءته، مبشراً بإصدار قرارات مُتلاحقة لإصلاح الخدمة المدنية بالولاية،

وتابع: (لم نراع في قرار التعيين القبلية والإثنية، بل راعينا الكفاءة والمقدرة)، مشيراً الى أن الذين تم تكليفهم سيكونوا لحين إشعار آخر، ولفت الوالي موسى مهدي إلى تكوين محفظة بـ(200) مليار جنيه لمعاش الناس في الولاية بتعاون وتنسيق تامّين مع البنوك بالولاية بهامش ربح أقل من 1% وهي الآن في منضدة محافظ بنك السودان للمُصادقة عليها.

وأكد محمد عبد المنعم السليمي المحامي من قوى الحرية والتغيير بالولاية، أن الاختيارات تمّت بعيدة عن المحاصصات والحزبية، بل جاء الاختيار لكل وزارة بترشيحات من المهنيين أنفسهم من داخل وزاراتهم بعيداً عن الجهوية والإثنية، وأشار السليمي إلى أن اختيار (4) نسوة من جملة (6) رجال مديرين عامين هي انتصار للمرأة السودانية للكنداكات والميارم بنسبة 60% للمرأة، و40% للرجال.