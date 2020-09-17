المئات من مواطني الخرطوم يُفاجأون بتوقيفهم اليوم لـ «مخالفة حظر كورونا»

الخرطوم: محمد الطاهر

تفاجأ المئات من مواطني ولاية الخرطوم بتوقيفهم مساء اليوم الخميس، وحجز سياراتهم بواسطة السلطات الأمنية نتيجة عدم حمل تصاريح مرور.

وقال أحد أصحاب السيارات لـ ( السوداني) ” كنت في مدينة بحري قبل قليل، طالعت بفيسبوك وجود ارتكاز بكوبري المك نمر، لم أصدق ذلك ظنا مني أن الحظر قد تم الاعلان عن رفعه أمس، وفوجئت عند عبوري بتوقيفي لعدم حمل تصريح مرور”.

وأربك إعلان اللجنة العليا للطوارىء الصحية يوم أمس الاربعاء رفع الحظر الذي فرضته بسبب كورونا، عددا من المواطنين في الخرطوم ليفاجأوا مساء اليوم بتوقيفهم ببعض النقاط لمخالفة الحظر.