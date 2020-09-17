تعيين مدير عام مكلف لشركة مطار الخرطوم الدولي

الخرطوم: السوداني

أصدر المهندس مستشار “سرالختم بابكر الطيب” مدير عام شركة مطارات السودان القابضة، يوم الخميس، قرارا بتكليف المهندس “سعد أحمد محمد” بوظيفة مديرا مكلفا لشركة مطار الخرطوم الدولي خلفا لـ السيد “عصام الدين احمد محمد”.