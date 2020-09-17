Bank of Khartoum Visa Card

تعيين مدير عام مكلف لشركة مطار الخرطوم الدولي

أخبار السودان
By alsudani 0

الخرطوم: السوداني 

أصدر المهندس مستشار “سرالختم بابكر الطيب” مدير عام شركة مطارات السودان القابضة، يوم الخميس، قرارا بتكليف المهندس “سعد أحمد محمد” بوظيفة مديرا مكلفا لشركة مطار الخرطوم الدولي خلفا لـ السيد “عصام الدين احمد محمد”.

 

alsudani
تصفح أيضاً More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.