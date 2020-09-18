توضيح من «الخطوط السعودية» بشأن عودة المقيمين إلى المملكة

السوداني: وكالات

أوضحت شركة الخطوط السعودية أن قرار السماح للمقيمين الحاصلين على تأشيرات خروج وعودة أو عمل أو إقامة أو زيارة بالعودة إلى المملكة ابتداءً من 15 سبتمبر، سيكون حسب توفر الرحلات.

مشيرة إلى أن هذه الرحلات ستكون محكومة كذلك بضوابط الدخول والخروج الخاصة بكل دولة.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، قد أعلن عن صدور الموافقة الكريمة على السماح بدخول المملكة والخروج منها لغير السعوديين من الحاصلين على تأشيرات؛ خروج وعودة، أو عمل، أو إقامة أو زيارة، على أن يكون دخولهم وفقًا للضوابط والإجراءات الصحية الوقائية التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ إجراءات منع تفشي فيروس كورونا في المملكة.