الأمم المتحدة: «730» ألف شخص تضرّروا من فيضانات السودان

السوداني: وكالات

أعلنت الأمم المتحدة، امس، أنّ (730) ألف شخص تضرّروا من فيضانات السودان بشكل خطير في أسوأ أزمة منذ عقود.

جاء ذلك، في بيان صادر عن مكتب تنسيق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “أوتشا”، تناول أوضاع السودان في ظل الفيضانات المستمرة منذ بدء موسم الأمطار الخريفية في يونيو الماضي.

وأوضح البيان الذي أوردته (الأناضول)، أنه “فقد أكثر من 100 شخص حياتهم، وتجاوز عدد المتضررين بشكل خطير 730 ألفاً حتى 16 سبتمبر الجاري”. وأضاف: “تسببت الأمطار الغزيرة على مدى أسابيع في حدوث وفيات ونزوح وتدمير هائل للبنية التحتية الرئيسية، وسبل العيش في جميع أنحاء البلاد”.

وأشار إلى أن “الجهات الفاعلة الإنسانية قامت بتوسيع نطاق عملياتها دعماً. للاستجابة التي تقودها الحكومة، وتم الوصول إلى ما لا يقل عن (320) ألف شخص بالمساعدات الضرورية، بما في ذلك المأوى والمياه النظيفة والخدمات الصحية”.