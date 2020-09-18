وفد مقدمة الثورية يبدأ نشاطه اليوم وغداً

الخُرطوم: السوداني

يبتدر وفد مُقدمة الجبهة الثورية الزائر للخُرطوم اليوم الجمعة وغداً “السبت”، نشاطهُ بعدد من اللقاءات مع أجهزة الدولة الرسمية.

وقال الناطق الرسمي للوفد ورئيس اللجنة الإعلامية، إبراهيم موسى زريبة – في تعميم صحفي تلقت “السوداني” نسخةً منه، إن الوفد سيجتمع أولاً باللجنة الرسمية المُصغرة المُكونة من قبل المجلس الأعلى للسلام ومختصة بشؤون الوفد وأنشطتهُ.

ومن المُقرر أن يلتقي الوفد برئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، والنائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، ورئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك.

وطبقًا للناطق باسم الوفد، سيلتئم لقاء بممثلي قوى إعلان الحرية والتغيير والأحزاب والناشطين للتباحث حول أمر السلام.