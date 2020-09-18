شكاوى من (آفة القرود ) بالنيل الأزرق

الخرطوم : فريني

أوضح ممثل المزارعين وعضو لجنة إنجاح الموسم الصيفي بولاية النيل الأزرق المك عبيد أبو شوتال أن انقطاع الطرق بسبب الأمطار الغزيرة أثر على ترحيل المبيدات والمدخلات إلى المشاريع الزراعية بالولاية، كاشفاً عن ظهور آفة (القرود) التي ظهرت لأول مرة بالمنطقة الشرقية للولاية ، وقال في حديثه لـ ( السوداني ) إن هذه الظاهرة تحتاج لدراسة لمعرفة من أين جاءت وإبادتها لأنها تتغذى على لوزة القطن ، مؤكداً وجود ندرة وارتفاع في أسعار إسبيرات الآليات الزراعية، وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية الأخرى.

ووصف شوتال الموسم الزراعي الاستثنائي بسبب التوزيع الجيد للأمطار بالولاية ، مؤكداً عدم وجود أي مشكلة في الحصول على الوقود، مؤكداً أن المحاصيل حالياً في مرحلة متقدمة ، لافتاً لعدم حصول عدد من المزارعين على التمويل بسبب إضراب أفرع البنك الزراعي، واستعجل تمويلهم للحاق بالموسم الزراعي