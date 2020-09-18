“دولرة ” الإيجارات ترفع أسعار الشقق والعقارات بالخرطوم

الخرطوم : الطيب علي

كشف عدد من المتعاملين فى عمليات بيع العقارات والايجارات عن ارتفاع كبير في أسعارها عازين ذلك لشح المعروض من العقارات والشقق للإيجار إضافة إلى تقييم البعض أسعار العقارات والإيجارات بالدولار مع استمرار تدني قيمة الجنيه.

وقال أحد المتعاملين فى بيع العقارات نقد أحمد لـ(السوداني) إن سوق العقارات يشهد حالة من شح المعروض مع الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات مؤكداً أن سعر المتر في منطقة شرق الخرطوم الشوارع الرئيسية والفرعية يتراوح مابين 800 إلى 2000 دولار ويتراوح سعر المتر في المناطق الجنوبية والشمالية للخرطوم خاصة مناطق الطائف واركويت والرياض والطائف والمعمورة والمنشية مابين 100 إلى 200 ألف جنيه للمتر بينما يتراوح سعر المنزل الجاهز أكثر من طابقين المطل على الشوارع الرئيسية في منطقة عبيد ختم والستين ما بين 800 ألف إلى مليون دولار فيما يتراوح سعر الايجارات للشقة من غرفتين في ذات المناطق من 25 ألف جنيه إلى 40 ألف والشقة من 3 غرف ما بين 40 إلى 50 ألف جنيه.

وأكد تاجر العقارات طه صديق إلى أن سعر القطعة 300 متر في منطقة جبرة يتراوح مابين 10 الى 15 مليوناً بحسب الموقع فيما يتراوح سعر المنزل الجاهز من طابقين مابين 20 إلى 25 مليوناً وفي ومنطقة الشارقة والشهيد طه الماحي والدوحة ويثرب يتراوح سعر المنزل أكثر من طابقين مابين 40 إلى 50 مليون جنيه بينما يتراوح سعر إيجار الشقة من غرفتين ما بين 25 إلى 30 ألف جنيه.

ونوه تاجر العقارات محمد أحمد صديق إلى وجود إقبال على الإيجارات مقابل ضعف الطلب على شراء الأراضي نسبة للارتفاع الكبير في الأسعار حالياً.