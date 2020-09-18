إغلاق عدد من المخابز بالعاصمة لشح الدقيق

الخرطوم : عبيرجعفر

شكا بعض أصحاب المخابز ببحري والخرطوم وأمدرمان لـ(السوداني) من ضعف حصة الدقيق وارتفاع تكلفة الإنتاج وإغلاق عدد كبير من المخابز لأبوابها.

ودعا رئيس اللجنة التسييرية لشعبة المخابزعبدالباقي عبدالرحمن وزارة التجارة والصناعة لوضع حل جذري للأزمة. وأوضح بأن الشعبة عقدت عشرات الاجتماعات بسبب إشكاليات الغاز والدقيق، مشيراً لالتزام الشركات بالحل ولكن دون جدوى لافتاً لوجود خلل في التوزيع مشيراً إلى أن المحلية توزع الدقيق حسب الاستهلاك وهنالك تباين في الأيام فبعض المخابز يتم توزيع الدقيق لها بشكل يومي والبعض الآخر يوم بعد يوم ٫ مبيناً أن مشاكل الخبز تكمن في شح الدقيق بولاية الخرطوم وارتفاع التكلفة وعدم تعويض المخابز في حال توقف مطحن لأسباب فنية.

وقال إن أزمة الخبز ستستمر مالم يتم تشخيص المشكلة وعدم اتخاذ قرار . وقال صاحب مخبز بالخرطوم عمر علي لـ( السوداني) إن أزمة الدقيق لاتزال مستمرة بسبب ضعف الحصص ومشاكل الغاز وتذبذب التيار الكهربائي ، وأوضح تراجع إنتاج المخبز بسبب التكلفة وقال إن حصته اليومية من الدقيق (10) جوالات باستثناء الجمعة

و أضاف صاحب مخبز بأم درمان عمر التجاني أن طرق توزيع الدقيق تسببت في إضعاف الإنتاجية وإغلاق عدد مقدر من المخابز بسبب أزمة الدقيق وعدم استجابة شركات الغاز لتوصيله، متوقعاً استمرار أزمة الخبز ما لم يتم حل هذه المشاكل، مبيناً ارتفاع أسعار مدخلاته حيث قفز سعر كرتونة الخميرة من (1٫5) ــ (6٫5) ألف جنيه وجركانة الزيت من (4٫5) ــ (1450) جنيهاً.

وأضاف صاحب مخبز بالجريف شرق دفع الله محمد بأن هنالك شحاً في كمية الدقيق وارتفاعا في مدخلات صناعة الخبز أثر سلباً على عدد كبير من المخابز ٫ وأوضح ان التوزيع يتم عبر وزارة الصناعة والمحليات ٫ وتوقع تفاقم الازمة في حال استمر ارتفاع اسعار مدخلات صناعة الخبز وشح الدقيق