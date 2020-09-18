شاب سوداني طموح يحكي قصة نجاحه في الزراعة بـ«تمويل مصرفي»

كتب الشاب السوداني الطموح “الجزولي دفع الله” عن قصة نجاحه في مجال الاستثمار الزراعي قائلاً:

سنة 2014 دخلت مجال الزراعة قدمت لتمويل في البنك الزراعي لتراكتور (تاف) ودفعت مقدم 10٪ وباقي الأقساط لمدة ثلاث سنوات تدفع كل شهر أو كل ستة أشهر حسب رغبتك اخترت ادفع كل ستة أشهر لأسباب سأذكرها لاحقاً استلمت التراكتور وبدأت زراعة في السنة الأولى زرعت 20 فدان 10 قطن 5 فول و 5 ذرة.

الـ 20 فدان في جميع عملياتها الفلاحية ما دخلت فيها قرش من برة كل قرش دخل فيها كان من شغل التراكتور.

جاء موسم الحصاد وصادف القسط الأول دفعته فقط من عائد محصول الفول السوداني، واشتريت من عائد القطن والذرة عجول بغرض التسمين.

في الموسم الثاني 2015 زرعت 40 فدان موزعة بين القطن، الفول، العيش، زهرة الشمس، قبل الحصاد مر علي القسط التاني بعت عجول التسمين ودفعت القسط التاني ودي ميزة انك تختار طريقة الدفع كل ستة أشهر.

حصدت الفول والقطن والعيش ودي بنسميها محاصيل صيفية تزرع من بداية مايو وحتى منتصف يونيو ويتم حصادها في نوفمبر أو ديسمبر والقطن يمتد إلى يناير، وبعائد الحصاد اشتريت تاني عجول بغرض التسمين

حصدت الزهرة شهر فبراير، وعائد الحصاد ادخلته في العجول امباز وغيره بعت العجول في شهر مايو، دفعت القسط الثالث ودفعت مقدم لتراكتور تاني، دخلت الموسم الثالث وانا معاي عدد 2 تراكتور مع ملحقاتها.

في الموسم الثالث 2016 زرعت 50 فدان وبحصادها دفعت القسط الرابع في التراكتور الأول والقسط الأول للتراكتور الثاني المرة دي ما كان في طريقة لعجول لأن القسطين جاءا في وقت متزامن وبكده بقى ما عندي مشكلة في اني أدفع قسط أو اشتري أرض زراعية أو غيره.

نصيحتي لأي شاب او مجموعة عندهم رغبة في الزراعة يحاولوا يتحصلوا على تراكتور من البنك واي قرش يتحصلوا عليه من شغل التراكتور يدخلونه في الزراعة على طول.

سعر التراكتور 20 الف دولار غير أرباح البنك، المقدم كان 10٪ الآن 20 ٪

الصورة المرفقة من محصول القطن الموسم السابق 2019 مشروع الرهد الزراعي التفتيش التاسع.