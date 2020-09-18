استقالة المدير العام لشركة كنار

الخرطوم: السوداني

تَقدّمَ الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة كنار للاتصالات المهندس/ هاشم حسب الرسول هاشم، باستقالته لمجلس إدارة شركة كنار في الأسبوع المنصرم.

وودّعه العاملون بالشركة بالدموع والدعوات الصالحات بالتوفيق والنجاح. وعدّد العاملون والموظفون والموظفات بالشركة، المآثر الطيبة والعطاء الثّر الذي قدمه المهندس/ هاشم حسب الرسول هاشم لشركة كنار خلال الـ(14) عاماً من العطاء والإخاء النبيل، والتي شهد له فيها الجميع بحُسن الخُلُق والحكمة والكفاءة وصفات القيادة الرشيدة، مما قاد الشركة من نجاح لآخر في ظروف غاية التعقيد.

هذا وقد حَيّا المهندس/ هاشم، العاملين بالشركة على نبلهم ووفائهم، وشكرهم على حفل التكريم والوداع الذي أًقيم برئاسة الشركة، كما تمنّى التوفيق والنجاح للمهندس/ عبد الله سعيد – المدير المُكلّف وللعاملين وللشركة في المرحلة القادمة.