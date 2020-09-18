فتأمل حسين ملاسي

توقفت منذ الثالث من سبتمبر الصفحة الرسمية لعبد الله في الفيسبوك عن نشر البوستات، ذلك بعد أن أصبحت منصة لانتقاده وحكومته من خلال الردود، ومؤشر لا يقبل الدحض على تأكل رصيدهم الجماهيري، أما أسباب الانتقاد والتأكل فلا تخفى بالطبع على فطنة أحد!