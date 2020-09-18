المنسق العام نفي وجود أي تسوية عصام الحاج يقود وفد الحراك المريخي للاجتماع المشترك

علمت (السوداني) أن لجنة الحراك المريخي خاطبت الاتحاد السوداني لكرة القدم وسمت الوفد الإداري الخاص بالمقابلة المرتقبة مع لجنة الاتحاد المشتركة التي يقودها عضو مجلس الإدارة حسين محمد حسن (اب قبة)

وبحسب الخطاب الذي حصلت (السوداني) على نسخة منه فان الوفد سيقوده سكرتير النادي السابق عصام الحاج عثمان إلى جانب الأمين العام السابق متوكل أحمد علي بالإضافة إلى هاشم الزبير ومولانا حيدر التوم وعوض الجيد سليمان وخالد حسن بالإضافة إلى معتز ياسين.

وسابقاً عقد الحراك المريخي اجتماعاً مع رئيس الاتحاد د كمال شداد، نوره من خلاله بمستجدات الوضع الإداري في نادي المريخ والخلافات المشتعلة داخل مجلس الإدارة بالإضافة إلى المذكرة التي تم الدفع بها خلال وقت سابق والخاصة بسحب الثقة عن مجلس إدارة النادي الحالي والدعوة لجمعية عمومية طارئة.

وقال المنسق العام للحراك المريخي مولانا حيدر التوم في تصريحات صحفية لـ(السوداني) إن الحديث عن وجود خلافات داخل الحراك أو تباين في الرؤى غير صحيح إطلاقاً.

وأوضح بأن الحراك المريخي يسلك جميع الطرق القانونية ويحافظ على جميع حقوقه خاصة تلك المتعلقة بإسقاط مجلس الإدارة الحالي بالإضافة إلى بقية الأهداف.

ونفى المنسق العام للحراك المريخي وجود أي تسوية مع مجلس الإدارة وقال إن الاجتماعات التي تعقد داخل البيت المريخي مع أي طرف من الأطراف لم تشهد تقديم أي تنازلات كما يشاع بل كان المبدأ واحداً وهو المصلحة العامة للكيان.