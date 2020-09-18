يستقبل التونسي اليوم الأزرق يترقب وصول المرعب ( الزيمبابوي)

أكمل القطاع الرياضي بنادي الهلال، الترتيبات اللازمة لاستقبال الثنائي الأجنبي بقيادة صانع ألعاب بلاتنيوم الزيمبابوي جيسي، بالإضافة إلى المهاجم سونجاري المرشح للانتقال إلى الكشوفات الزرقاء خلال فترة التسجيلات القادمة.

وكان الأزرق أكمل اتفاقه بصورة رسمية مع اللاعب الزيمبابوي جيسي، وسيصل اللاعب لإكمال إجراءات انتقاله والانضمام فوراً إلى تدريبات الفريق.

بينما سيخضع المهاجم سونجاري لاختبارات تحت إشراف الإطار الفني قبل أن يتم حسم أمر ضمه للكشوفات من عدمه.

من جهة أخرى، أوضح مصدر رفيع بالقطاع الرياضي للهلال، أن الأنباء التي أشارت لصرف النظر عن تجديد التعاقد مع لاعب الفريق أطهر الطاهر غير صحيحة إطلاقاً.

وأضاف بأن اللاعب في الأصل لم يتم الجلوس معه حتى يتم إتخاذ قرار بشأن مستقبله.

يشار إلى ان الهلال سيستقبل اليوم اخصائي العلاج الطبيعي التونسي احمد العابد والذي تم التعاقد معه، وعمل العابد بعدة اندية وله تجربة سابقة في ناديي المريخ والاهلي شندي وبحسب المصادر فان مدير الكرة الجديد عبد المهيمن الامين لعب دورا كبيرا في التعاقد مع الاخصائي التونسي المشهود له بالنجاح.