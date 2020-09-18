تضارب الخطابات بالأحمر يؤرق اتحاد الكرة

على نحو مفاجئ، اشتعلت حرب تبادل الخطابات بين مجموعتي رئيس المريخ آدم عبد الله سوداكال، والمدير التنفيذي المقال مدثر خيري.

وتلقت الأمانة العامة لاتحاد كرة القدم خطاباً من المدير التنفيذي المقال مدثر خيري يشير فيه إلى تجميد عضوية الثنائي عمر محمد عبد الله والصادق مادبو، كما أكد في خطاب جديد تعديل موعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية إلى يوم 3 أكتوبر المقبل بناءً على موافقة وزارة الصحة الولائية.

من جانبها، بادرت مجموعة سوداكال بتسليم خطاب إلى اتحاد الكرة تشير فيه إلى تكليف مجلس الإدارة لأمين خزينة النادي الصادق مادبو والمدير التنفيذي المكلف مصطفى توفيق للإشراف على موظفي العضوية بالنادي.

وبالمقابل، سلم المدير المقال خيري خطاباً جديداً إلى اتحاد الكرة طلب فيه اعتماد المراسلات الرسمية الصادرة من الإدارة التنفيذية باعتبارها المسؤول التنفيذي الأول بالنادي.

يشار إلى أن الأمانة العامة حولت خطابات مجلس المريخ المتعددة إلى اللجنة القانونية للفصل النهائي فيها.

وبحسب المصادر فإن عدداً من أعضاء اللجنة القانونية أكدوا أن ما يحدث لا يمت للقانون بصلة ويستوجب التدخل الفوري لإيقاف العبث الإداري الذي يحدث.