مصير مجهول لخيري اللجنة القانونية باتحاد الكرة: هناك من يسرق لساننا بالمريخ

أكدت اللجنة القانونية باتحاد كرة القدم السوداني، أنها لم تعترف بالجمعية العمومية التي أقامها مجلس المريخ في أكتوبر المنصرم وتم من خلالها إجازة ما يعرف بالنظام الأساسي المعد من قبل مجلس إدارة النادي آنذاك.

وأوضح مصدر رفيع باللجنة ، أن قرار اللجنة القانونية واضح وتم رفعه إلى مجلس إدارة الاتحاد واعتمده الأخير وهو إعلان بطلان إجراءات الجمعية العمومية التي جرت في أكتوبر الماضي، وتم بناءً على ذلك تكليف لجنة بقيادة عضو مجلس الإدارة حسين أب قبة من أجل الإشراف وإعادة مراسم انعقاد الجمعية العمومية.

وأضاف المصدر الرفيع في حديثه، بأن البعض سرق لسان اللجنة وتحدث عن أن الأخيرة اعترفت بصحة الإجراءات التي أقيمت في الجمعية العمومية الماضية وهو أمر غير صحيح مطلقاً.

وكشف المصدر عن عدم حضور عضو اللجنة القانونية د. مدثر خيري لاجتماعات اللجنة خلال الفترة الأخيرة، وقال إنه لا يعلم ما إذا كان الرجل قد جمّد نشاطه، ونفى تسلمهم أي استقالة منه.