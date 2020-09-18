منتخب الشباب ينهي المرحلة الثانية من الاعداد

اختتم منتخب الشباب تحت سن 20 عاما الفترة الثانية من الاعداد للمشاركة في بطولة شرق ووسط افريقيا “سيكافا”، المؤهلة لنهائيات امم افريقيا “موريتانيا”.

وأجرى المنتخب مراناً امس “الخميس” وفق البرنامج المقرر من الجهاز الفني بقيادة منير لهباب ومساعده محمد موسى بخوض مباريات داخلية لتقليص القائمة.

واتخذ الجهاز الفني قراراً بتقليص القائمة من 38 الى 26 لاعباً، على أن يحصل اللاعبون على راحة “الجمعة” من التدريبات، ويتجمع المنتخب السبت 19 سبتمبر بالفندق الصيني لبداية المرحلة الثالثة.

وحسب البرنامج الاعدادي سيُغادر المنتخب إلى كينيا في 10 أكتوبر لخوض مباريات ودية.