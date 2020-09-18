انعقاد ورشة تراخيص الأندية بالأكاديمية

انعقدت عند الساعة الثانية عشرة من ظهر امس ورشة تراخيص الأندية في أكاديمية تقانة كرة القدم بالخرطوم2، والتي تشرف عليها هيئة تراخيص الأندية، وشرّف الدكتور حسن أبوجبل الافتتاح وقدم كلمة ضافية إلى المشاركين عن ضرورة الاهتمام باستكمال ملفات الترخيص، ومبيناً التشديد الكبير من قبل الاتحاد الافريقي لكرة القدم CAF في منح الرخصة للموسم القادم، وذكر الدكتور حسن ابوجبل انهم يعلمون المعاناة الكبيرة للأندية، والواقع المعاش غير خفي، لكن الاحترافية والمتطلبات الدولية في الحد الأدنى أمر حتمي، وتمنى الأمين العام للاتحاد التوفيق للجميع، مبيناً ان ابواب الاتحاد مشرعة لتقديم أي مشورة والمضي قدماً في عقد الورش للتبصير والتأهيل، وعقب الافتتاح استهل المهندس عزالدين الحاج رئيس هيئة التراخيص برامج المحاضرات في محاضرة بعنوان (معايير تراخيص الأندية)، وتواصلت الورشة بمحاضرة حول (أهمية تفعيل دور الشباب في الأندية)، قدمها الفريق شرطة سمير دهب، واختتمت بمحاضرة من المهندس عصام شعبان عن (متطلبات الترخيص للمشاركات الافريقية).. واختتم بكلمة رئيس الاتحاد البروفسير كمال شداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم .. الذي تحدث عن عدم مجاملة الاتحاد في الاهلية لنيل الرخصة، مذكرا أن الكثير من الدول تقدمت في العمل الاحترافي والأندية في السودان تحتاج إلى الكثير من أجل مواكبة الاحترافية.. وقال رئيس الاتحاد أيضا إن الرخصة هي استيفاء لشروط التميز والنجاح ولديها التزامات ومتطلبات ضرورية وممكنة.. وذكر ان في السودان هناك عدم وعي في امر الرخصة، مجددا بانهم لن يكذبوا في امر الرخصة ولن يمنحوا اندية غير مؤهلة الرخصة.. مشيرا إلى ان الإخلال بمتطلبات الرخصة سيبعد النادي من المشاركات القارية.