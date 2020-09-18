شاهد بالفيديو.. قنوات دولية تنشر أطول طابور خبز في العاصمة السودانية الخرطوم

الخرطوم: السوداني

اهتمت قناة “روسيا اليوم” بنشر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر أطول طابور لمواطنين في السودان وهم يقفون أمام فرن للخبز لشراء احتياجاتهم.

وقالت “القناة” أن ذلك يعد واحدة من مسببات أزمة أطاحت بحكومة الرئيس السابق عمر البشير.

وأظهر الشريط المصور طابورا طويلا على جهتي المخبز في انتظار شراء ما يحتاجونه من هذه السلعة، ولاقى المقطع انتشارا واسعا على منصات التواصل خاصة فيسبوك ويوتيوب.

وشهدت العاصمة الخرطوم ومدن سودانية أخرى، نقصا حادا في الخبز منذ أسابيع، ما أجبر المواطنين على الانتظار في طوابير لساعات طويلة من أجل الحصول على هذه المادة الأساسية.