بالصورة.. عمارة في الخرطوم معروضة بـ«مليون ونصف» دولار تثير الدهشة في أوساط رواد التواصل

الخرطوم: محمد الطاهر

اثار سعر بناية مكونة من 4 طوابق فقط بالعاصمة السودانية الخرطوم، معروضة للبيع بمبلغ «مليون ونصف» دولار، دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان.

وفتح العرض شهية النقاش حول تجاوز أسعار العقارات والايجارات في الخرطوم الحد المعقول مقارنة بدول العالم.

وقارن البعض بين هذا السعر للعقار وما يمكن أن تشتري به في مدن عربية وغربية تتوفر فيها كل سبل الرفاهية والخدمات.

وكان الاعلامي “فيصل القاسم” قد سأل احد ضيوفه السودانيين ببرنامجه الشهير “الاتجاه المعاكس”، في وقت سابق عن سبب وصول أسعار العقارات في السودان إلى أرقام فلكية متهكماً “شو السودان جنة عدن”!.