قطر الخيرية والخطوط القطرية تدشنان دعم المتضررين ضمن «حملة سالمة ياسودان»

الخرطوم: السوداني

وصلت الخرطوم مساء أمس الجمعة أول طائرة ضمن حملة (سالمة_ يا سودان) لإغاثة المتضررين من السيول والفيضانات، حيثُ قدّمت قطر الخيرية والخطوط القطرية (100) طن من المُساعدات الغذائية والإيوائية العاجلة للمتأثرين بالمناطق المنكوبة.

وأكد مفوض العون الإنساني، أنّ الدعم القطري المقدّر سيذهب إلى الّذين أتى من أجلِهم وسيصِلُون لكل محتاج.

وأعرب لدى استقباله طائرة المساعدات بمطار الخرطوم مساء أمس، عن شكرهِ لحكومة وشعب قطر، وأكدَ أنّ دعمهم ليس بغريبٍ على دولة قطر لأن العلاقات بين البلدين ضاربة الجذور.

وأشار السفير “عبد الرحمن بن علي الكبيسي” سفير دولة قطر في السودان لدى استقباله لطائرة المساعدات، أنّ هذه الطائرة هي الثانية التي تصل للمُتضررين من السيول والفيضانات.

ونوه إلى أن هنالكَ طائراتٌ أُخرى من الجسر الجوي القطري محملةٌ بآلاف الخيم والمستشفيات الميدانية ستصل إلى مطار الخرطوم الدولي خلال الفترة القادمة.



وأوضح السيد حسين كرماش، مدير مكتب قطر الخيرية بالسودان، أنهم استقبلوا أول ثمرات حملة (سالمة_ ياسودان)، طائرةً من قطر الخيرية بالتعاون مع الخُطوط القطرية تحمل (100) طن من المواد الغذائية والإيوائية.