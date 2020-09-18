«لا ليست حلالا».. تغريدة من «نوتيلا» بشأن منتجاتها تثير ردود فعل واسعة في أوساط المسلمين

السوداني: وكالات

أثارت إجابة شركة “نوتيلا” بشأن منتجاتها ردود فعل واسعة في أوساط المستهلكين لها من المسلمين حول مختلف دول العالم.

وكان الحساب الرسمي للفرع الأميركي، لشركة نوتيلا الإيطالية، نشر على تويتر تغريدة مثيرة حول ما إذا كانت المنتجات التي تبيعها الشركة حلالا.

وسأل أحد المغردين الشركة قائلا “هل منتجاتكم حلال؟”، ليرد حساب الشركة بعدها بساعات قليلة “لا ليست حلالا.

وعاد الحساب في اليوم التالي، ليلحق إجابته بتغريدة أخرى قائلا “جميع نوتيلا التي تباع في جميع أنحاء العالم مناسبة للاستهلاك الحلال”، نعتذر عن الخطأ الذي ورد في تغريدتنا السابقة”، مما أثار الشكوك حول منتجات الشركة في أوساط المسلمين.