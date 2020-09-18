شاهد أول صورة لـ سفير السودان بجانب الرئيس الأمريكي مقدماً أوراق اعتماده

الخرطوم: السوداني

قدم سفير السودان في الولايات المتحدة نور الدين ساتي، أوراق اعتماده رسميا للرئيس دونالد ترامب، ليصبح أول سفير سوداني في واشنطن منذ 23 عاما، في خطوة تعد متقدمة نحو تطبيع العلاقات بين البلدين.

ونشرت اليوم صوراً للسفير “ساتي” لأول مرة بجانب الرئيس الامريكي ترامب، بالبيت الأبيض، يظهر فيها “ترامب” وقد استلم فعلياً أوراق اعتماده.

والدكتور نور الدين ساتي 70 عاما دبلوماسي وأكاديمي مخضرم، ومثقف ومفكر وأديب، يجيد اللغة الفرنسية، تدرج في السلك الدبلوماسي حتى تقاعد عن الخدمة.

تنقل ساتي في مسيرته الدبلوماسية بين مختلف بلدان العالم خدمة لبلاده، حيث عمل سفيرا للسودان ببروكسل، وأنجمينا وباريس، ثم مستشارا للشؤون السياسية بالقصر الرئاسي لبعض الوقت.