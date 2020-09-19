النيل الازرق تفاجئ مشاهدة وتطمئنها على والدتها المريضة

الخرطوم: كوكتيل

كيفية صنع السعادة ونشرها على من حولك كان هو موضوع الفترة الصباحية لقناة النيل الأزرق أمس حيث أدارت المذيعة نجود حبيب حوارا إيجابيا واسعا مع جمهور المشاهدين عبر الهاتف الذين أمن غالبيتهم على أهمية السعادة في الحياة خاصة في مثل هذه الظروف التي تمر بها بلادنا منذ فترة وتتطلب قدرة عالية للتغلب عليها وبث الروح الإيجابية في تعاملاتنا المجتمعية وفاجأ البرنامج المتصلة (سهيلة) من شبشة حينما طالبت بإرسال تحياتها لوالدتها التي تعاني المرض في مدينة أخرى داعية لها بالشفاء، حيث أجرت أسرة البرنامج اتصالا بالوالدة وأبلغوها التحايا على الهواء مباشرة داعين لها بدوام الصحة والعافية ،وأهدوها أغنية ( أمي الله يسلمك) ،وعبرت الوالدة عن سعادتها البالغة باتصال أسرة النيل الأزرق وقالت إن مجرد الاتصال للاطمئنان على والدة مشاهدة للقناة أمر ليس بالهين وله وقع جميل في نفسي وهو دليل علي روعة العلاقة بين القناة ومشاهديها .