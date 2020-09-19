بمشاركة القلعة وأحمد الصادق والبندول وإنصاف… اتحاد الفنانين يقيم أضخم مبادرة لدعم المتأثرين اليوم

الخرطوم: كوكتيل

قرر مجلس إدارة اتحاد الفنانين مواصلة مجهوداته لدعم ومساندة الأسر المتضررة بالفيضانات والسيول وذلك بإقامة أضخم نفرة لتقديم الدعم والسند للأسر المتضررة في الواحدة من ظهر اليوم السبت وحتى السادسة مساء أمام دار الاتحاد بالموردة بأمدرمان ،وقال رئيس الاتحاد د. عبدالقادر سالم أن الاتحاد حريص على تقديم دعم ملموس للأهل في كل مدن السودان لذلك فقد استنفر عضويته قبل أسابيع للمشاركة الفعلية في درء آثار الفيضان بمناطق العاصمة المختلفة كما أقام عدد من الأعضاء نفرة للأهل بمناطق الرميلة واللاماب والعزوزاب وغيرها من المناطق المتأثرة شارك فيها الأخ عمر إحساس وعدد كبير من المطربين وقد كانت ناجحة، وتفيد متابعاتنا بأن أبرز المطربين المشاركين في النفرة هم مجذوب أونسة وعصام محمد نور ومحمود تاور وأحمد الصادق وندى القلعة ووليد زاكي الدين وإنصاف فتحي وأحمد فتح الله البندول، وأميرة بدرالدين، وفهيمة عبدالله ومحمد ود راوة ومحمد عيسى.