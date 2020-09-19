الصراع يلتهب في دورينا القمة في تحد صعب أمام الوادي والرابطة هلال الأبيض يصطدم بالخرطوم.. الشرطة تهدد السلاطين.. وحي العرب في مواجهة أسود الجبال



الخرطوم: السوداني

تتواصل اليوم مباريات الدوري الممتاز بمقابلات ساخنة وقوية في مختلف ملاعب العاصمة السودانية، حيث ستلعب اليوم السبت (8) مباريات عصرا ومساء، أولى المواجهات المحلية ستجمع الهلال متصدر الترتيب برصيد (54) نقطة في مواجهة حي الوادي نيالا الذي كان يجلس في الراحة خلال الجولة الماضية والذي يمتلك في رصيده (38) نقطة، وينشد أبناء المدرب الفاتح النقر مواصلة رحلة الانتصارات بعبور الوادي عصر اليوم في اللقاء الذي سيحتضنه ملعب الخرطوم وكان الازرق قد حقق الفوز في الجولة الماضية على فريق الأهلي مروي بهدف دون مقابل.

وفي ملعب نادي الأسرة بالخرطوم سيلعب المريخ صاحب المركز الثاني برصيد (51) نقطة في مواجهة الرابطة كوستي المنتشي بفوزه في الجولة الماضية على الأهلي شندي، ويمتلك ممثل بحر أبيض (22) نقطة وينشد الفريق مواصلة رحلة النتائج الإيجابية للابتعاد عن منطقة الخطر، وسيحتضن نفس الملعب مساء اليوم لقاء الأهلي مروي (34) نقطة بالأمل عطبرة صاحب المركز الرابع برصيد (47) نقطة وسيبحث كلا الفريقين عن تحقيق الفوز اليوم لتعويض الإخفاق في الجولة الماضية.

ملعب الخرطوم سيحتضن مساء اليوم مباراة الأهلي الخرطوم والفلاح عطبرة، حيث يمتلك “الفرسان” في رصيدهم (24) نقطة وقد تعرض الفريق للخسارة في الجولة الماضية أمام مريخ الفاشر، بينما خرج الفلاح (26) نقطة متعادلا مع الأمل.

أما ملعب دار الرياضة في امدرمان فسيكون مسرحا لمواجهتين مهمتين، الأولى ستلعب عصرا وفيها سيواجه حي العرب بورتسودان (40) نقطة فريق هلال كادوقلي صاحب العشرين نقطة، أما مساء فسيلعب هلال الفاشر (28) نقطة في مواجهة متذيل الترتيب فريق الأهلي عطبرة برصيد (17) نقطة.

وستختتم مباريات الجولة بمواجهتين في ملعب الهلال بأمدرمان والذي سيكون مسرحا لمواجهة مريخ الفاشر (41) نقطة والشرطة القضارف (23) نقطة، ومساء نفس اليوم بذات الملعب سيواجه هلال الأبيض فريق الخرطوم الوطني، حيث يجلس هلال التبلدي في المركز الثالث برصيد (49) نقطة، بينما ياتي الخرطوم الوطني في المركز العاشر برصيد (29) نقطة.

ويجلس الأهلي شندي في الراحة خلال جولة اليوم التي ستسعى فيها الأندية للخروج بنتائج إيجابية في سباق الحصول على اللقب والتمثيل الخارجي وكذلك في سبيل البقاء والهروب من منطقة الخطر.