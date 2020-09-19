قادة اتحاد الكرة يشاركون بعمومية الفيفا

شارك قادة الاتحادالسوداني لكرة القدم ممثلين في البروفسير كمال شداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد واللواء حقوقي دكتور عامر عبدالرحمن النائب الأول للرئيس، والمهندس نصرالدين أحمد حميدتي نائب الرئيس – رئيس اللجنة المالية والتسويق والتلفزة – بحضور الدكتور حسن أبوجبل الأمين العام للاتحاد، في الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم المقررة؛ عند الساعة الثالثة عصر امس ، عبر تقنية “الاتصال عن بعد”.

وتم خلال الجمعية تعديل المواد 9 و25و26و 75، ويسمح للاتحادات التصويت على القرارات عبر الممثلين المختارين خلال المشاركة عبر “الفيديو كونفرنس”. وكان FIFA قد فتح على قناته الرسمية للاعلاميين التقديم لتغطية الجمعية والمؤتمر الصحفي الذي سيعقد عن بعد بعد نهاية الجمعية، وتمت بعض الخطوات الإجرائية مكاتبة عبر الإرسال بالبريد السريع DHL.

عقدت آخر جمعية للاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA في يونيو الماضي بالعاصمة الفرنسية باريس خلال استضافة نهائيات كاس العالم للسيدات.