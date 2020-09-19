وصلا برفقة سادومبا الهلال يستقبل الثنائي الزيمبابوي

الخرطوم : السوداني

استقبل الهلال نهار أمس ( الجمعة) الثنائي الأجنبي بقيادة المهاجم الزيمبابوي جيسي ومواطنه سونجاري اللذان وصلا برفقة وكيل أعمالهما إلى جانب لاعب الهلال السابق إدوارد سادومبا.

وحرص نائب رئيس القطاع الرياضي، نزار عوض مالك على استقبال الثنائي الأجنبي مؤكدا الشروع الفوري في اكمال إجراءات التعاقد مع المهاجم جيسي خلال الأيام القادمة.

وأضاف بأنه تم اكمال الاتفاق بشكل نهائي مع اللاعب جيسي بينما سيخضع اللاعب سونجاري لبعض الاختبارات توطئة لإكمال التعاقد معه كذلك.

لاعب الهلال السابق إدوارد سادومبا، قال إن المهاجم جيسي لاعب كبير مشيرا إلى أنه حرص على ترشيحه للهلال من واقع الإمكانيات التي يتمتع بها.

واشار الى ان المهاجم القادم معروف في زيمبابوى، وصغير في السن وهو يثق في تحقيقه للنجاح خلال الفترة القادمة.

وبالمقابل أكد سادومبا بأن سونجاري كذلك لاعب جيد سيقدم الإضافة المطلوبة للهلال لافتا أن محبته للأخير دفعته لترشيح اللاعبان حتى يكونا إضافة للأزرق ويقدمان مستوى فني عالي في الاستحقاقات القادمة.