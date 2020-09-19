لقاءٌ بين البرهان ووفد مُقدِّمة الثورية مساء اليوم

الخُرطوم: السوداني

يلتئم مساء اليوم “السبت”، لقاء بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ووفد مُقدمة الجبهة الثورية.

ومن المُقرّر أن يلتقي الوفد في وقتٍ لاحقٍ، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، ورئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، بجانب الجهات الرسمية المعنية بعملية وبناء السلام.

يُذكر أنّ وفد الثورية وصل الخرطوم الخميس 17 من الشهر الجاري برئاسة نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال ياسر عرمان، وعدد من قادة الجبهة الثورية.